В ПФО выбрали проекты социально-экономического развития 4 регионов

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провели очередное совещание с главами субъектов округа по вопросу социально-экономического развития. Беседа велась в формате видеоконференцсвязи.

В рамках совещания прошла предзащита региональных проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства. С докладами выступили главы Башкортостана, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей – самых крупных регионов округа по численности жителей. Здесь проживают более 14 миллионов человек – около половины населения ПФО создается 56 процентов всей добавленной стоимости Приволжья.

По словам Дмитрия Чернышенко, за 2 недели с прошлого совещания регионами была проведена большая работа. Выполнена диагностика текущего состояния социально-экономического развития и завершен отбор проектов, которые в наибольшей степени отвечают критериям, заданным Председателем Правительства России.

— У нас появился первый рабочий вариант перечня инициатив, способных качественно улучшить жизнь людей в этих субъектах. Очень важно, чтобы все проекты прошли через наши инструменты оценки степени влияния на показатели социально-экономического развития, разработанные здесь, в координационном центре, и были синхронизированы с существующими региональными стратегиями, чтобы не было логического противоречия, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров подчеркнул, что аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО дал предложения по подходам к отбору проектов и ключевых вопросов, формированию единой информационной базы для принятия решений в формате региональных дашбордов.

Вице-премьер предложил 4 критерия отбора проектов:

голосование экспертов в предметной области о комплексном влиянии проектов на социально-экономическое развитие

обратная связь от граждан

оценка Минэкономразвития

мнение профильного вице-премьера

— Важно, чтобы презентуемые сегодня проекты оказывали в дальнейшем положительное влияние не только на показатели развития экономики, но и на улучшение самочувствия и качества жизни наших граждан. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, в центре всех решений, планов и программ должен быть человек, — добавил Игорь Комаров.

Глава Башкортостана Радий Хабиров представил 5 ключевых проектов, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии республики. Они касаются промышленности, сферы образования, экологии, транспортной инфраструктуры, туризма.

— В структуре экономики республики наибольший удельный вес составляет промышленное производство. Вместе с тем, мы планируем наращивать долю и других отраслей. В частности, ИТ-сектор вырос до 2,3%. Сегодня перед нами стоят задачи по инвестиционному перезапуску отрасли, устранению дефицита специалистов в ИТ-сфере, импортозамещению микроэлектроники и развитию производства новых инновационных материалов. На решение данных задач нацелены проекты инновационных центров ОЭЗ «Иннополис» и ОЭЗ «Алабуга», — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проекты развития региона. Он отметил, что в условиях ограниченности сырьевых запасов Нижегородская область делает ставку на развитие высокотехнологичных отраслей (машиностроение, химическая промышленность, металлургический комплекс), IT-технологии и научные исследования. Характеризуя текущую социально-экономическую ситуацию, Глеб Никитин отметил, что по итогам 1 полугодия 2020 года регион не только преодолел коронавирусный спад 2020 года, когда объём ВРП сократился на 2,9%, но и вышел на траекторию роста. Также удалось переломить многолетнюю негативную миграционную тенденцию и закрепить результат – уже третий год подряд регистрируется восстановление позитивного тренда миграции.

Ряд приоритетных проектов представил Дмитрий Азаров. Среди них – строительство обхода Тольятти в рамках международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», создание международного студенческого кампуса и очистных сооружений в областной столице, а также развитие исторического поселения города Самара. Особое внимание губернатор уделил проекту скоростного железнодорожного сообщения по маршруту «Самара – аэропорт Курумоч – город Тольятти» – ключевому для развития крупнейшей в стране нестоличной Самарской-Тольяттинской агломерации.

— Уже есть технико-экономическое обоснование, приступили к проектированию транспортно-пересадочных узлов. И нам, безусловно, важна поддержка правительства РФ в его реализации, — подчеркнул губернатор Самарской области.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил в течение недели Минэкономразвитию, Координационному центру и Росстату совместно с субъектами обеспечить бесперебойную поставку данных, характеризующих актуальную ситуацию в регионах ПФО.

Следующее совещание состоится через 2 недели. Свои проекты Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову представят Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области.