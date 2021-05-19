В Пижанском районе медвежатник обчистил дом, но наследил

Полицейские раскрыли квартирную кражу по оставленным отпечаткам пальцев.

К пижанским полицейским обратилась семейная пара из одного из сёл района. Они сообщили, что кто-то проник к ним домой, навёл там беспорядок и забрал все деньги, пока хозяева были на работе.

Оперативники выехав на место происшествия выяснили, что вор попал в дом, вскрыв запорное устройство на двери. Эксперт смог взять отпечатки пальцев незваного гостя и по ним установить личность.

Сличив линии на пальцах по базе данных ранее судимых граждан, узнали, что дом у супругов обчистил 33-летний мужчина. Деньги потратить он не успел. Их изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что суд определит учесть мужчины, который попытался убить таксиста.

Фото: podolsk.ru