В Пижанском районе прошла не предсказанная профессиональными метеорологами гроза?

В Кировской области метеорологи разошлись во мнениях о вероятности гроз в эти дни.

Так, на сайте регионального ЦГМС прогноз не предвещает опасных явлений: дождь, мокрый снег, температура воздуха днём в основном выше нуля. Никаких гроз.

В паблике любителей метеорологии же в соцсети говорится о вероятности формирования грозовых явлений в скоплениях отдельных кучево-дождевых облаков. В связи с чем в южной части области вероятны первые весенние грозы. И действительно, под постом есть комментарий, что около 2 часов ночи сегодня в Пижанском районе была гроза.

По мнению метеорологов-любителей, на высоте облаков сформировалась тёплая зона с плюсовой температурой, тогда как у земной поверхности от 0 до -3 градусов. Это может привести к ледяному дождю и опасному гололёду. Не только на дорогах и тротуарах: обледенение может рвать электропровода и ломать слабоукреплённые конструкции. Скоро увидим, так ли это.