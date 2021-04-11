В Пижанском районе талые воды размыли дорогу

Размыв участка проезжей части был зафиксирован на дороге местного значения Пижанка – Казаково – Новые Щеглята.

Как уточнили в ГУ МЧС, данный участок расположен в низине. Подтопление произошло из-за того, что под дорогой перемерзла водопропускная труба.

В настоящее время на место происшествия направлены 12 сотрудников и 7 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС области. Они устраняют проблему.

Ранее мы писали, что пик половодья-2021 придется на начало мая. Однако аномального подъема воды в этом году не ожидается.

Фото: ГУ МЧС