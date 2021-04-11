В Пижанском районе восстановили движение по размытой трассе

Движение по дороге Пижанка – Казаково – Новые Щеглята, размытой талыми водами, восстановили менее чем за сутки.

Как сообщили в районной администрации, специалисты АО «Вятавтодор» установили вторую водопропускную трубу, пробили ледяную корку первой трубы, отсыпали грунт и укрепили дорожное полотно.

В настоящее время движение по трассе восстановлено. Но проезд разрешен только по одной полосе, так как грунт должен просохнуть.

Тем временем еще одно весеннее ЧП случилось в Кикнурском районе. В связи с повышением уровня воды в реке Большая Кокшага произошло подтопление низководного моста в селе Улеш.

В результате без транспортного сообщения остались 3 населенных пункта: Улеш, Муреево и Шудум. Объездная дорога есть только через село Шапта (26 км), но проехать по ней смогут только автомобили повышенной проходимости.

Как рассказали в ГУ МЧС, повода для тревоги нет – население обеспечено предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами. Для переправы у местных жителей есть лодки.

Ранее мы писали, что пик половодья-2021 придется на начало мая.