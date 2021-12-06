В Подмосковье при задержании погиб 30-летний экстремист из Кирова

В Московской области во время задержания погиб 30-летний кировчанин Павел Сырцев, подозреваемый в торговле оружием. О происшествии сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел 1 декабря в городе Щелково. Сотрудники полиции организовали контрольную закупку оружия, чтобы задержать одного из продавцов – 30-летнего ЧОПовца из Кирова.

Подозреваемый пришел на сделку, однако почувствовал неладное и бросился бежать. Полицейские попытались остановить Сырцева, но он покончил с собой. На месте трагедии изъяли пистолет со стертым номерным знаком.

Как отмечает SHOT, несмотря на свой не слишком почтенный возраст, Павел Сырцев имеет несколько «ходок» на зону. Его арестантская «карьера» началась в 2007 году с кражи мотоцикла. Потом кировчанин совершил разбойное нападение, устроил 2 пожара, ударил мужчину ножом и ограбил гараж. С 2018 года состоял на учете как экстремист.