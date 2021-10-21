В Подмосковье сняли фильм про сталкеров по сценарию кировского писателя

В подмосковном Пущино сняли фильм «S.T.A.L.K.E.R. Сердце Ангела» по сценарию Алексея Сидорова. Об этом кировчанин сообщил на своей странице в соцсетях.

Фильм представляет собой получасовую короткометражку. Ее действие происходит в сталкерской вселенной. Съемки завершились на днях. Премьера намечена на первую половину 2002 года.

По сюжету, главный герой-сталкер подозревает своего коллегу в «крысятничестве». Наказанием за это должна стать смерть. Доказательства нечестности напарника у сталкера есть.

Режиссером фильма стал Александр Вороненко, продюсером — Александр Высоковский. Сталкеров в массовке сыграли местные жители. Исполнил 2 эпизодические роли и сам Алексей Сидоров.

— Спасибо Саше и всей команде фильме за чумовой опыт! Чувствую, это будет лучший проект по сталкерской вселенной, – написал Алексей Сидоров.

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Фото: vk.com/alexey_hmr