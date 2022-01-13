В правительстве прокомментировали информацию о стае волков в Пинюге

В правительстве области прокомментировали информацию о появлении стаи волков в п.Пинюг Подосиновского района.

Районное общество охотников организовало облавную охоту, в ходе которой вчера была добыта взрослая волчица. В настоящее время охота продолжается.

В Подосиновском районе на постоянной основе ведётся работа по сокращению численности волков. В прошлом году добыто десять хищников, с начала 2022-го — уже три. Охотники ведут мониторинг перемещения волков в угодьях.

В правительстве подчёркивают, что охотники и государственные инспекторы министерства охраны окружающей среды не наделены полномочиями по отстрелу волков в населённых пунктах. Это могут делать только сотрудники полиции.