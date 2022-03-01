В Подосиновском районе бизнесмен поджег «Шевроле» своего конкурента

В Подосиновском районе предприниматель поджег автомобиль своего конкурента. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 13 апреля 2019 года. 36-летний ИПшник поджег автомобиль Chevrolet Orlando Kliy, принадлежащий его знакомому. Мужчина бросил в моторный отсек пропитанную спиртом вату. В результате пожара машина стоимостью 850 тысяч рублей выгорела дотла.

На преступление предпринимателя толкнул конфликт из-за оказания услуг по перевозке древесины, чем занимались оба мужчины. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

За данное преступление суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы. С учетом предыдущей судимости теперь уже бывшему предпринимателю придется провести в колонии 10,5 года.