В Подосиновском районе открылась модельная библиотека

Под Новый год в поселке Пинюг Подосиновского района открылась модельная библиотека. Она стала второй такой библиотекой в районе и 13-й – в Кировской области.

Современное библиотечное пространство было создано на базе библиотеки семейного чтения имени Александра Суворова в рамках нацпроекта «Культура». С радостным событием жителей поселка поздравили замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и глава областного министерства культуры Татьяна Мазур.

Как отметила Мазур, Подосиновский район активно участвует в нацпроекте «Культура». Благодаря этому из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 миллионов рублей на создание еще одной модельной библиотеки.

Реализацию проекта поддержали местные власти. Из районного бюджета на обновление библиотеки было выделено более 500 тысяч рублей.

На эти деньги в учреждении был сделан ремонт, приобретена новая мебель и оборудование и, конечно, закуплены новые книги. Также в библиотеке обновили музейную комнату, посвященную истории поселка.

Сотрудники библиотеки уверены, что проведенные преобразования позволят внедрить новые формы работы, привлечь новых читателей и сделать библиотеку центром культурного досуга для жителей поселка.

Ранее, в декабре прошлого года, статус модельной получила Центральная библиотека имени Аркадия Филёва.

В 2022 году в Кировской области появятся еще 5 модельных библиотек. Они откроются на базе Бисеровской сельской библиотеки Афанасьевского района, Цепелевской сельской библиотеки Орловского района, Мурыгинской поселковой библиотеки Юрьянского района, Ключевской сельской библиотеки Кирово-Чепецкого района, библиотеки № 21 города Кирова. На это выделено 25 миллионов рублей.