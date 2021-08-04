В Подосиновском районе открыли ковидный госпиталь на базе роддома

В поселке Демьяново Подосиновского района открыли госпиталь для пациентов с коронавирусом. Он был развернут на базе родильного отделения ЦРБ. Об этом сообщили в областном минздраве.

Госпиталь рассчитан на 40 койко-мест и оснащен всем необходимым для оказания помощи пациентам с ковидом. Беременные женщины и роженицы без помощи не останутся. С 3 августа роддом был переведен в хирургическое отделение ЦРБ.

К работе в штатном режиме родильное отделение вернется после стабилизации эпидемиологической ситуации.

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