В Подосиновском районе появилась вторая взлетная полоса для санавиации

В Подосиновском районе открыта новая взлетно-посадочная полоса для санитарной авиации. Первый борт приземлился на ней 3 августа. Об этом сообщили в областном минздраве.

Главврач Станции скорой медицинской помощи Кирова Сергей Одношивкин рассказал, что новая полоса рассчитана не только на вертолеты, но и на самолеты. Самолет АН-2, входящий в состав санитарной службы, позволяет эвакуировать порядка 10 пациентов с медсопровождением за один раз.

— Это существенно расширяет возможности для медицинской эвакуации пациентов, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, — подчеркнул Сергей Одношивкин.

Взлетная полоса находится в 5 минутах езды от ЦРБ. Она соответствует всем требуемым условиям: деревья и кустарники убраны, а также установлены ветроуказатели.

Открытие новой взлетной полосы очень важно, поскольку Подосиновский район является одной из самых удаленных от областного центра точек. И нередко оказать экстренную помощь жителям района можно только при участии санавиации.

– Развитие санавиации – одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в Кировской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его целью является обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям региона, – говорит губернатор Игорь Васильев.

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