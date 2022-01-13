В Подосиновском районе стая волков пришла в поселок и загрызла собаку

В поселке Пинюг Подосиновского района сняли на видео стаю волков, которая несколько часов разгуливала по населенному пункту. Видеозапись была опубликована в группе «Пинюг. Кировская область».

Стая из 4 волков бегала по улице Фестивальной. Впрочем, как отмечают жители, хищники свободно ходят по всему поселку и не боятся приближаться к жилым домам. Это происходит уже не первый год.

Есть и жертвы лесных гостей. 12 января волки загрызли собаку одного из жителей поселка. Фото мертвого животного и следов крови на снегу также было опубликовано в сообществе с подписью «Утро, Пинюг, очередная жертва 12.01.22 г.».

Участники дискуссии порекомендовали запирать собак на ночь в доме или в вольере. Однако люди тоже боятся хищников и опасаются ходить по поселку в темное время суток.

— Не то что за собак, за людей уже страшно становится, бывает, что кому-то и ночью приходится идти к поезду. У нас пока беды серьёзной не произойдет, никто не пошевелится, надо дождаться человеческих жертв…Вот тогда все зашевелятся, и деньги найдутся и люди, которые будут решать эту проблему, — написала в комментариях жительница поселка.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Кировской области было добыто 290 волков – почти рекордное количество за 5 последних лет.

Фото, видео: vk.com/pinyug