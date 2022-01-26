В Подосиновском районе волки едят собак

Местные жители бьют тревогу и опасаются ходить по улице в тёмное время суток.
Северные районы Кировской области часто страдают от нашествия серых хищников. Так, появилась информация о том, что волки задирают собак в Подосиновском районе. Об этом жители пишут в местном паблике vk.com/operator43.
У посёлка Пинюг в светлое время суток водитель грузовика встретил прогуливающегося волка. Зверь не опасался машины, спокойно свернул с дороги в лес.
— Люди, будьте внимательны, аккуратны и самое главное осторожны, — предупредил жителей водитель большегруза.
В этот же день в Пинюге другие очевидцы заметили на дороге кровавые брызги. По словам людей, недалеко от стадиона волки утащили собаку, которую сразу же съели.
В Подосиновском районе идёт работа по регулированию численности волков. Так с начала года там были добыты 5 хищников.
Фото: https://vk.com/operator43