В Подосиновском районе волки едят собак

Местные жители бьют тревогу и опасаются ходить по улице в тёмное время суток.

Северные районы Кировской области часто страдают от нашествия серых хищников. Так, появилась информация о том, что волки задирают собак в Подосиновском районе. Об этом жители пишут в местном паблике vk.com/operator43.

У посёлка Пинюг в светлое время суток водитель грузовика встретил прогуливающегося волка. Зверь не опасался машины, спокойно свернул с дороги в лес.

— Люди, будьте внимательны, аккуратны и самое главное осторожны, — предупредил жителей водитель большегруза.

В этот же день в Пинюге другие очевидцы заметили на дороге кровавые брызги. По словам людей, недалеко от стадиона волки утащили собаку, которую сразу же съели.

В Подосиновском районе идёт работа по регулированию численности волков. Так с начала года там были добыты 5 хищников.

Фото: https://vk.com/operator43