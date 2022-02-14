В поезде «Вятка» появился вагон класса люкс на 12 пассажиров

В поезде № 31/32 «Вятка» сообщением Киров – Москва появился вагон класса люкс. Купить в него билеты можно будет уже в феврале.

В люксе будет 6 купе, в которых смогут разместиться 12 пассажиров. В каждом купе будет большая комната отдыха, шкаф и свой туалет с душем, а также телевизор и индивидуальная аудио-видео система. Помещение оборудовано системой охраны и контроля доступа.

Помимо этого, в купе установлены кондиционеры с индивидуальным управлением микроклиматом и система обеззараживания воздуха.

Стоимость билетов и расписание движения фирменного поезда «Вятка» можно уточнить на сайте РЖД.