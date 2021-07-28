В поликлиниках могут появиться врачи-геронтологи

В своих предложениях в Народную программу жители говорят о нехватке профильных специалистов.

Недостаток в российских поликлиниках профильных специалистов – одна из самых актуальных тем, о которых жители страны пишут в своих предложениях на сайте «Народной программы». Об этом рассказал президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев в ходе проходящей сегодня стратегической сессии, посвященной доступности здравоохранения.

Обсуждения организованы на площадке «Единой России».

По словам Александра Румянцева, наиболее востребованными профильными специалистами могут стать врачи-геронтологи, их консультации особенно помогут пациентам с большим количеством хронических заболеваний.

— Сейчас их лечением занимаются различные профильные специалисты, которые зачастую дают противоречивые рекомендации, — отметил Румянцев. — Врачи-геронтологи смогут выбрать из клинических рекомендаций самые необходимые и обеспечат пожилым пациентам необходимый индивидуальный подход».

О дефиците профильных специалистов, комментируя инициативы, звучащие на встрече, сказала и кировский врач-волонтер, региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Екатерина Садакова:

— Я учусь в ординатуре на врача-онколога, уже практикую и не понаслышке знаю, что такое вовремя поставленный диагноз. Для пациента это максимальный шанс на выздоровление, для врача — высокий шанс, что выбранное лечение даст хороший эффект, положительную динамику.

Сегодня в первичном звене здравоохранения существует ряд системных проблем: нехватка профильных специалистов, чрезвычайно высокая нагрузка на врачей, недостаточное техническое оснащение.

Все эти проблемы взаимосвязаны, поэтому и решать их надо в комплексе. Невозможно, например, привлечь в отрасль квалифицированных специалистов, не обеспечив их соответствующие оборудованием, не создав нормальные условия для работы и отдыха.

И то, что в нашей стране планируется серьезная перезагрузка первичного звена здравоохранения, — это огромный шаг вперёд. Визит пациента к доктору начинается с участковой поликлиники, и надо, чтобы уже на этом уровне человек мог получить максимально профессиональную, адекватную помощь, в том числе профильных специалистов.