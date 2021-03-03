В поликлинике на Производственной открыли дневной стационар

В Кирове закончилась реконструкция поликлиники №2. В обновленном учреждении побывали глава региона Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Во второй поликлинике получают медицинскую помощь более 20 тысяч взрослых кировчан. Как рассказала заведующая поликлиникой Татьяна Ивонина, реконструкция проводилась в течение прошлого года. Преобразования были сделаны масштабные: отремонтировали три десятка кабинетов, коридоры и холлы и обновлена вся мебель.

В поликлинике появилась современная входная группа, пандусы и подъемники для маломобильных посетителей, а регистратура стала «открытой». Спрашивать, кто последний, пациентам больше не придется – теперь очередь в каждый кабинет стала электронной. Рабочие места медиков также оборудованы компьютерами.

Пациенты обновления оценили. По словам пенсионерки Галины Рудковской, в поликлинику стало приятно приходить. Особенно понравилось Галине нескользящее покрытие. «Это очень важно для людей в моем возрасте», — сказала она.

Пациентоориентированность клиник оценил и губернатор Игорь Васильев.

— За последние 4 года у кировских поликлиник появился свой узнаваемый стиль, — сказал он. – Все обновления проводятся по единому стандарту: «электронная очередь», открытая регистратура, комфортные условия приема.

Как подчеркнул губернатор, обновления происходят не только в областном центре, но и в районах. Находиться в новых условиях комфортно не только пациентам, но и сотрудникам. И это, безусловно, помогает решать кадровый вопрос.

Как добавил первый зампред Дмитрий Курдюмов, в 2021 году в Кировской области стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на 5 лет и коснется в первую очередь малых городов и сел.

— В планах на этот год – строительство 61 медицинского объекта, три поликлиники будут отремонтированы капитально, – сказал зампред.

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