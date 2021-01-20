В полиции рассказали о поисках пропавшего подростка из Котельнича

15-летний Никита пропал 19 января. Вечером подросток не вернулся домой. Об исчезновении школьника в полицию сообщила его мать.

По словам женщины, около 16 часов она пыталась дозвониться до сына, но телефон оказался выключен. Родные Никиты начали поиски своими силами: осмотрели постройки рядом с домом, обзвонили его друзей. Но безуспешно – найти мальчика не удалось.

По тревоге был поднят весь личный состав котельничской полиции. Сотрудники ведомства опросили друзей Никиты, проверили городские улицы, жилые и заброшенные дома. В поисках приняли участие неравнодушные жители города.

Около 12 часов дня пропавший подросток был найден. Полицейский обнаружил Никиту в подъезде чужого дома. Как рассказал мальчик, всю ночь он гулял по городу и грелся в заброшенном доме.

По словам подростка, никаких преступлений по отношению к нему совершено не было. О причинах ухода мальчика из дома не сообщается.