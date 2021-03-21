В понедельник начнется Неделя финансовой грамотности

Нынче она пройдет под лозунгом «Береги себя и свои деньги».

В 2021 году будет уже седьмая Неделя финансовой грамотности. Основные события будут проходить с помощью трансляции во «ВКонтакте». Организаторы акции с ее помощью хотят научить молодое поколение ответственно распоряжаться личными деньгами и помочь найти ответы на волнующие их вопросы о финансах.

Полезно это обучение будет и их родителям: для них подготовили информацию о том, почему сейчас важно грамотное финансовое воспитание. Поднимут также темы противодействия мошенникам и молодых бизнесменов.

Каждый день Недели направлен на разную аудиторию, сообщили в правительстве региона. Будут мероприятия для граждан с ограничениями по слуху: 27 марта программу будет сопровождать сурдопереводчик. Участие для всех бесплатное.

Подробную информацию можно найти на сайте.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области протестируют сервис по приему первоклассников в школы.