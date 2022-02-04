В Порошино кошки спасли мужчину от гибели под рухнувшим потолком

Жильцу дома в поселке Порошино, где рухнула крыша, удалось избежать травм (а возможно, и гибели) благодаря кошкам. Об этом мужчина рассказал общественникам.

Инцидент произошел 24 января. В одной из комнат дома на улице Сосновой, 9 провалился ветхий потолок. Мужчина, который спал в помещении, успел покинуть комнату за несколько секунд до ЧП.

— Он услышал, что кошки, находившиеся рядом, начали вести себя беспокойно. Через несколько секунд послышался треск в потолке, и мужчина успел выбежать из комнаты. Через считанные секунды после этого потолок рухнул, — рассказали жильцы дома.

Об аварийном состоянии дома жители знают давно. С 2015 дома они пытались добиться ремонта крыши. Представители УК и Госжилинспекции провели осмотр одной из квартир и зафиксировали факт деформации потолка на кухне и в двух комнатах и гниение несущих конструкций на чердаке.

Ремонта жильцы так и не дождались. УК «укрепила» опасный потолок прикрученной доской. В итоге потолок рухнул.

Жителям аварийной квартиры предложили жилье в маневренном фонде. Однако семья отказалась. В доме надо постоянно топить печь, чтобы не промерзали стены и водопровод, а из города ездить далеко. Поэтому пока потерпевшие живут у знакомых в Порошино.

В доме необходим капремонт несущих конструкций. По словам общественников, заниматься этим должна горадминистрация, поскольку квартира муниципальная. В настоящее время активисты направили в прокуратуру обращение с требованием обязать ответственных ликвидировать последствия ЧП.