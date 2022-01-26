В Порошино отремонтируют дом, в котором обвалился потолок

В селе Порошино отремонтируют дом на улице Сосновой, где частично обвалился потолок. Об этом сообщили в горадминистрации.

Инцидент произошел 24 января в доме №9. В одной из комнат одноэтажного двухквартирного здания рухнула часть потолка. Никто из жильцов не пострадал.

По словам представителей УК, обрушение произошло из-за ветхости конструкций. Жителям дома предложили временно переехать в квартиры маневренного фонда, но они отказались.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что проведен осмотр дома. Угрозы нового обрушения нет. Вопрос с восстановлением потолка будет решен в ближайшее время. Ветхие части потолка демонтируют, а потом составят смету на ремонт.