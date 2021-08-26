В поселке Мирный открыли спортивную площадку

В пос.Мирный Оричевского района появилась современная спортивная площадка.

Проект, разработанный поселковой администрацией, стал одним из победителей конкурса, проводимого «Федеральным экологическим оператором» («ФЭО»).

После открытия для жителей Мирного состоялся мастер-класс по работе с тренажёрами.

Кроме того, в текущем году «Федеральный экологический оператор» оснастил школу посёлка современным оборудованием, которое позволит проходить углублённое обучение по химии и математике, и профинансировал ремонт детского сада.

В общей сложности «ФЭО» направил на социально-значимые проекты в Мирном около 2,5 млн рублей.