В последние дни августа в Кировской области ожидается арктическое вторжение

В последние августовские выходные в Кировскую область придет мощное арктическое вторжение. Прогноз на предстоящие дни опубликовало сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

Как сказано в паблике, до пятницы температура воздуха в Кирове будет по-летнему комфортной — +18…+23 градуса. В субботу на территорию региона придет арктическое вторжение.

К концу недели температура воздуха опустится на 1 градус ниже климатической нормы. Ночные минимумы 28-29 августа могут составить +2…+7 градусов. Осадки при этом будут в дефиците, вопреки ранее составленному прогнозу.