В последнюю неделю марта «Инцидент менеджмент» зафиксировал 575 сообщений от кировчан

За неделю с 26 марта по 1 апреля система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 575 сообщений от жителей Кировской области. Главными темами стали:

экономика и бизнес (112 сообщений),

содержание дорог (100),

общественный транспорт (46),

соцобслуживание (44),

здравоохранение (43).

Большая часть постов касалась роста цен на сахар. Его причиной называют недобросовестных продавцов и перекупщиков.

Отметим, что дефицита продукта нет. Данный вопрос ежедневно мониторится по поручению губернатора Игоря Васильева. Спрос также снижается. Этому способствуют как федеральные меры, так и ряд региональных решений.

Так, ранее областное правительство подписало меморандум с 4 крупными торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары (более 60 наименований). Свои подписи под соглашением поставили руководители сетей «Вятские рассветы», «Вятушка», «Глобус» и «Самобранка».

Жители Кирова пожаловались на опасный объект – открытый колодец у дома на Верхосунской, 17. Информация была передана в департамент городского хозяйства. Ремонт выполнен.

Жители поселка Юрья сообщили о ненадлежащем состоянии дорог. Вопрос был проработан властями поселения при участии депутатов думы. Ряд улиц будет отремонтирован с началом дорожного сезона. В список вошли улицы Калинина, Железнодорожная, Октябрьская, Большевиков, Лермонтова.

Также через личные сообщения в правительство обратилась жительница Кирса. Она сообщила о необходимости грейдирования дорог в микрорайоне «Стройпосёлок». Работы были проведены.