В «пожарном» музее появился уникальный фотоаппарат

В кировском музее пожарного фотодела появился новый экспонат. Это камера из семейства дальномерных фотоаппаратов «Москва-2» советских времен. Год ее выпуска – 1955-й.

«Москву» в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века выпускал Красногорский механический завод. Размер кадра составлял 6 на 9 см, а всего с одной пленки выходило 8 кадров.

Фотоаппарат складной. Его корпус отделан дерматином. Также в этой модели есть механизм защиты от многократного использования одного кадра. Кнопка спуска блокируется, пока маховик перемотки не доведен до нужного угла.

Музей пожарного фотодела был открыт в 2018 году. Здесь есть старые пленочные фотоаппараты – «Зенит», «Смена», легендарный «ФЭД» и другие. Также в коллекции представлена старинная фотокамера из Томска, сделанная в 19 веке, и «револьверная» камера из ГДР. На нее, кстати, снимали последствия взрыва на стадионе «Трудовые резервы». Камера и по сей день в рабочем состоянии.

Создателем и вдохновителем музея стал сотрудник кинофотолаборатории Максим Сулима. Сейчас он мечтает собрать все 5 камер «московской» линейки.

Ранее мы писали, что в кировском краеведческом музее хранится уникальный экспонат — метрика писателя Александра Грина.

Фото: ГУ МЧС