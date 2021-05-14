В правительстве Кировской области обсудили проблему связи в районах

В правительстве области обсудили обеспеченность жителей области мобильной связью и интернетом. Участие в «круглом столе» приняли губернатор Игорь Васильев и руководители сотовых компаний, представленных на Вятке.

Как сообщил Алексей Сухих, и. о. министра ИТ и связи, за минувший год прогресс пришёл в более чем 80 населённых пунктов, где живут около 50 тысяч человек. Операторы работали и над улучшением качества сигнала. Например, «Теле-2» пришлось расширять ёмкость сети, поскольку в условиях самоизоляции интернет-трафик резко вырос — сразу на 62 процента.

Участники встречи рассказали о трудностях, возникающих при вхождении в новые населённые пункты. Например, местные жители бывают наотрез против установки вышек, опасаясь вреда здоровью. Необходима разъяснительная работа с населением, ведь отсутствие сотовой связи точно может быть опасно для здоровья: без мобильного телефона вызвать «Скорую помощь» просто не получится.