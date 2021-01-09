В правительстве Кировской области подвели итоги межрегионального сотрудничества за прошлый год

Руководство Кировской области в минувшем году много внимания уделяло развитию внешнеэкономических связей. Так были подписаны бумаги о взаимодействии с 4 регионами России: Калужской, Новгородской областями, Республикой Татарстан и Чеченской Республикой. В итоге, в копилке области 29 межправительственных соглашений с субъектами РФ.

— Достигнуты договоренности активно взаимодействовать в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты, строительства и ЖКХ. Планы затрагивают вопросы взаимной помощи при трудоустройстве, способствуют обмену техническими разработками и опытом работы по вопросу реализации национальных проектов, а также создают возможности для совместной организации научных конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований и деловых визитов, — пояснил глава региона Игорь Васильев.

Помимо этого у региона есть 16 международных соглашений: среди них договоры о сотрудничестве с Белоруссией, Ираном, Арменией, Узбекистаном, Вьетнамом и КНР. Сложная эпидемическая обстановка прошлого года не помешала этому взаимодействию. Благодаря интернет-коммуникациям было организовано 9 онлайн-совещаний с представителями Германии, Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Белоруссии.

Фото: gtrk-vyatka.ru