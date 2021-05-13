В правительстве области рассказали, чем будет заниматься инспекция стройнадзора

Областной правительство опубликовало Положение о государственной инспекции строитпльного надзора. Новый орган власти был выделен из минстроя после его реорганизации.

Как следует из документа, новое ведомство займется надзором в области строительства и реконструкции недвижимости, в частности, объектов культурного наследия. Инспекция также получит право выдавать предписания в случае обнаружения нарушений.

Помимо этого, ведомство станет соучредителем Фонда защиты прав дольщиков Кировской области.

Инспекция стройнадзора разместится на улице Дерендяева, 23. Ее руководителя будет назначать губернатор Кировской области.

Ранее мы писали, что в Кировской области изменилась структура министерства охраны окружающей среды.