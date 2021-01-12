В правительстве рассказали, почему подешевел вывоз мусора и как госконтроль поможет навести порядок в сфере ТКО

С 1 января в Кировской области вывоз мусора осуществляют компании с государственным участием. И это вызвало немало вопросов. Ранее вывозом ТКО занимались частники, почему было решено привлечь госкомпании? Как это повлияет на плату за вывоз мусора?

На эти и другие вопросы ответили председатель правительства области Александр Чурин и глава министерства охраны окружающей среды Алла Албегова.

Слишком дорогой мусор

— Осенью прошлого года, когда вступили в законную силу решения судов по полигону в Осинцах, была переформатирована территориальная схема размещения отходов, «Куприт» стал готовить новые торги. Мы в тесном режиме уже с бывшим руководством «Куприта» стали разбираться в тарифной составляющей транспортировки мусора. Оказалось, что тарифная составляющая, которую два года подряд заявляла транспортирующая организация, завышена на несколько сотен миллионов рублей, — рассказал Александр Чурин.

После пересмотра цен были назначены новые торги. Однако подрядчики фактически сорвали их проведение.

— На нарушения при проведении торгов было подано несколько десятков жалоб в ФАС. Было приостановлено заключение договоров, ФАС признал обоснованным только одно заявление в качестве нарушения конкуренции (30% обеспечения участия в торгах). После того как, нарушение было устранено, «Куприт» провел торги, но ни одна из подавших заявлений в ФАС компаний, не заявилась на них, — подчеркнул председатель областного правительства.

Таким образом, в этом году вывозом ТКО будут заниматься два государственных предприятия – «Куприт» и «Вятавтодор». Кроме того, благодаря проведенной работе, затраты на транспортирование отходов снизились по сравнению с предыдущим годом почти на 200 млн. руб. Тариф был пересмотрен в сторону уменьшения. Для жителей областного центра плата снизилась на 4% за квадратный метр. Для граждан остальной части области на 4% с одного человека.

Алла Албегова: в сфере обращения с ТКО нужен госконтроль

Как добавила Алла Албегова, торги были сорваны не случайно. В последние годы на них заявлялись 4 «постоянные» компании, по сути, не несущие никакой ответственности за качество предоставляемой услуги. Особенно остро ощутили это на себе жители районов – срывы графика вывоза мусора, захламление площадок и отсутствие со стороны подрядчиков реакции на жалобы стали обычным явлением.

Реформы последних двух лет в сфере обращения с ТКО показали – чтобы изменить ситуацию, нужен государственный подход. Это позволит более качественно предоставлять услуги по вывозу ТКО и оперативно реагировать на обращения жителей.

— Ранее, когда объявлялись аукционы, на них выходили четыре аффилированные компании, которые представляли коммерческие предложения с разницей полпроцента и не раскрывали свои затраты. На тот момент законодательство этого не требовало. Затребовать это в рамках конкурса было невозможно. ФАС утверждал, что это избыточное требование. Еще хочу обратить внимание, что по результатам конкурса в стоимости задания заложено, в том числе и обновление техники, но обязать в конкурсной документации обновлять технику частного оператора мы не могли. Это опять относилось к избыточным требованиям.

В результате вся техника, которая была приобретена за счет платы граждан, осталась в собственности частных компаний. И выход любого из подрядчиков из игры означал, что область лишается недешевых машин, купленных за счет ее жителей.

— Обещания о том, что эта техника будет передаваться с правом выкупа субподрядным организациям, остались только обещаниями. В итоге все субподрядные организации попали в кабалу, права выкупа этой техники не осталось, машины остались за частными перевозчиками.

Тем не менее еще в прошлом году региональный оператор был вынужден принимать результаты конкурсов, не имея возможности опротестовать их. Ведь, во-первых, закон есть закон. А во-вторых, на тот момент «Куприт» не мог обеспечить вывоз отходов своими силами. По словам Аллы Албеговой, подготовка к этому началась в конце прошлого года. И это – гарантия того, что вновь приобретенные мусоровозы в количестве 30 штук и контейнеры не «уплывут» в руки частников.