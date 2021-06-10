В праздничные дни кировчан ждут дожди

Синоптики рассказали о погоде с 11 по 14 июня.

Уже в пятницу, 11 июня, областной центр будет находиться в южной части антициклона. В этот день в Кирове ожидается переменная облачность, но ещё без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов Цельсия.

В субботу, 12 июня, будет также тепло: +23 градуса. Возможен небольшой дождь. Кстати, с программой праздничных мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

13 июня, в воскресенье, выпадут осадки. Столбики термометров покажут около +22 градусов Цельсия.

В выходной понедельник, 14 июня, потеплеет до +24 градусов. В этот день день синоптики прогнозируют дождь.

Фото: kirovpravda.ru