В преддверии паводка в Кирове может ухудшиться качество воды

В ожидании предстоящего половодья сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за качеством воды, поступающей в разводящую сеть Кирова.

Как сообщили в ведомстве, большая часть населения областного центра получает воду из реки Вятки. Это поверхностный источник, качество воды в котором характеризуется наибольшей нестабильностью и может ухудшаться во время паводков и таяния снега. Жителям заречной части Кирова, Нововятска и Ганино повезло больше – они получат воду из подземных источников, которые не столь зависимы от погоды.

Поступая в сети, речная вода проходит очистку на водоочистных сооружениях и становится пригодной для использования. Однако по результатам проб, взятых из разводящих сетей города в первом квартале года, качество воды оказалось удовлетворительным не везде.

13 процентов проб воды из подземных источников не соответствовали нормативам по содержанию бора, бария и нитратов. А 0,5 процента проб из разводящей сети Кирова не отвечали нормативам по микробиологическим показателям.

Впрочем, как уверяют в Роспотребнадзоре, в Центре гигиены и эпидемиологии есть все необходимое оборудование и реагенты для обеспечения качества воды.

Ранее мы писали, что в Вятку попал фенол.