В преддверии паводка в кировских домах побежит зеленая вода

С 12 апреля в Кирове начнется проверка системы теплоснабжения. Она позволит исключить попадание теплоносителя с ТЭЦ в водопроводную воду и обнаружить незаконные врезки в отопительную систему.

Испытания будут проводиться в 2 этапа. Первый начнется 12 апреля в зоне ТЭЦ-4: в центре и на севере города. Второй начнется 19 апреля и пройдет в зоне действия ТЭЦ-5: на юго-западе, в районе Дружбы», Центрального рынка и Зонального института.

Проверка системы теплоснабжения пройдет с использованием цветного красителя – желто-зеленого «Уранина А». Он безопасен для людей и не приносит вреда окружающей среде.

Появление красителя в горячей воде также поможет выявить негерметичность водоподогревателя в доме и оборудования на центральном тепловом пункте.

Сообщить об этом нужно в управляющую компанию дома или диспетчерскую службу КТК по номерам 716-716 и 62-17-65. Также можно оставить онлайн-сообщение на сайте hot-water-kirov.ru.

Ранее мы писали, что во время паводка в зону подтопления в Кирове могут попасть 179 домов.