В пробах воды в Нововятске найдены вирусы

Роспотребнадзор отчитался о результатах проб воды, взятых в микрорайоне ЛПК Нововятска, где была отмечена вспышка кишечной инфекции. По данным ведомства, в трех исследованных образцах воды обнаружена РНК вирусов.

В связи с этим в МУП «Водоканал» было направлено предписание о проведении дезинфекции водопроводных сетей, что и было сделано накануне. Две школы в Нововятске временно выведены на удаленное обучение, а в детские сады организован подвоз бутилированной воды.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в Нововятске появилась 11 мая. Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.