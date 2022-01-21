В прокуратуре не подтвердили факт насилия над ребенком в частном детсаду Кирова

В Кирове не подтвердился факт насилия над ребенком в частном детсаду «Капуста». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Видеозапись происшествия появилась в конце декабря в соцсетях. Воспитатель вела детей с прогулки. Один из малышей капризничал и падал на снег. Женщина пыталась поднять воспитанника, а потом оставила его лежать на тротуаре.

Подписчики кировских пабликов утверждали, что воспитатель проявила жестокость по отношению к ребенку и бросила его одного. Инцидент получил широкий резонанс.

По данному факту была проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей. Факт применения насилия к ребенку не подтвердился. В возбуждении административно правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) было отказано.

Однако в детсаду был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Они были связаны с недостаточной информацией о меню, уборкой помещений детского сада, а также отсутствием средств санобработки и термометров. Последних было всего 2. Также в помещении детсада не учитывалось время работы бактерицидной лампы.

Руководителю частного детского сада было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.