В Радужном восстановили водоснабжение после крупной аварии

1 мая в микрорайоне Радужном произошла крупная коммунальная авария. Утром у дома №6 на проспекте Строителей была обнаружена утечка воды.

Прибывшая на место происшествия аварийная бригада «Водоканала» установила, что на сетях произошел разлом трубы со смещением. В результате аварии без холодного водоснабжения остались больше тысячи человек. Это жители домов на улицах Севастопольской, Индустриальной, Героя Рослякова, Конституции, на проспекте Строителей, а также в переулке Школьном.

В Радужный были направлены 3 цистерны для обеспечения жителей водой.

На сетях были незамедлительно начаты ремонтные работы. Изначально предполагалось, что они завершатся к 20 часам, но устранить дефект удалось раньше. Уже к 17.30 1 мая холодная вода вернулась в дома жителей Радужного.