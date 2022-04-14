В Радужном живет бывшая узница фашистского концлагеря

В Кирове в микрорайоне Радужный живет бывшая узница фашистских концлагерей Надежда Трескова. Женщина родилась в концлагере, но сумела выжить.

Семья Надежды родом из деревни Ленино Брянской области. Отец девочки Даниил Евдокимович Рябов был председателем сельского совета и секретарем партийной организации. Когда немцы напали на нашу страну, он ушел на фронт на запад.

Скот из деревни угоняли на восток. Матери Надежды муж велел уходить туда же. Но женщина была на большом сроке беременности и побоялась отправляться в дорогу.

– Да ты что, говорила ему мать, немцы ведь тоже люди, что они с бабами будут воевать?! Да и куда она с таким животом… — вспоминает Надежда.

В итоге и коров, и лошадей из деревни увели, а мама Надежды осталась дома. На 3 небольших деревеньки нашлись 5 предателей, которые показали немцам коммунистов, врачей и помощников советской власти. Тогда мать Надежды и забрали в лагерь.

На допросах женщину били, пытаясь вызнать про партизан. Там, в концлагере, и родилась Надежда, ставшая шестым ребенком Рябовых.

— Мать прошла 4 концлагеря. Не знаю, как удалось выжить в таких условиях, — рассказывает женщина. – А в 1944 году нас спасла Красная армия.

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Надежду поздравили с праздником депутаты Кировской гордумы и активисты движения «Волонтеры Победы». Женщине пожелали крепкого здоровья и активного долголетия.