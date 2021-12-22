В ралли «Вятка» примет участие гонщик Клим Байков

24-26 декабря в Кирове состоится ралли «Вятка». В гонке примет участие знаменитый гонщик Клим Байков. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

Как сообщила начальник управления по делам молодежи, физкультуре и спорту Надежда Анисимова, из-за гонки перекроют движение транспорта на дороге Киров – Сидоровка. Именно там пройдут основные баталии спортсменов.

Движение большегрузов будет прекращено с 6 часов утра. С 8 до 11 часов будет закрыт проезд для всех видов транспорта, кроме машин гонщиков. Из Сидоровки будет отменен 1 рейс автобуса по маршруту №117.

Прием заявок от участников гонки уже завершен. За победу будут бороться 34 спортсмена. Среди них – победители и призеры российских и международных соревнований. От Кировской области будут участвовать экипажи Клима Байкова и Ивана Лузянина. До этого о возможном участии в ралли «Вятка» сообщил двукратный чемпион России по ралли-рейдам Вадим Федотов.

— Хотим поехать нулевым экипажем просто для массовки, для поддержки автоспорта в Кирове, — рассказал Вадим «КП».

Еще один спортсмен, Иван Лузянин, рассказал, что участвует в ралли «Вятка» с 2015 года.

— Трассы настолько экстремальны, что однажды после гонки пришлось даже списывать машину. Гонщики со всей России просто влюблены в трассу Киров — Сидоровка. Здесь есть скоростные участки, резкие повороты, а также пейзажи, которые не уступят финским и карельским, — поделился Иван.

Ожидается, что из-за ковидных ограничений ралли «Вятка» пройдет без зрителей. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно будет в группе мероприятия «ВКонтакте».