В рамках нацпроекта «Экология» в области рекультивируют вторую свалку

В ходе заседания комитета по экологии и природопользованию депутаты Заксобрания ознакомились с работой по ликвидации свалок, которая ведётся в регионе в рамках нацпроекта «Экология».

До 2024 года запланирована рекультивация 6 свалок: в Вахрушах, Кирове, Лузе, Малмыже, Омутнинске и Слободском.

В Вахрушах работы завершились в прошлом году, а в текущем приступили к рекультивации свалки в Слободском площадью 6,7 га и объёмом отходов свыше 266 тыс. кубометров. Она эксплуатировалась в 1961-2007 гг., а в 2019-м включена в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Совместными усилиями министерства охраны окружающей среды и администрации города были проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация по рекультивации, а на проектную документацию получены положительные заключения экспертизы. Свалка включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

На её рекультивацию планируется направить 95,4 млн руб. (88,5 млн из федерального бюджета, 5,6 млн — из регионального, 1,3 млн руб. — из местного).

Рекультивация пройдёт в два этапа. Технический включает работы по формированию террикона отходов, обустройство многофункционального защитного экрана, пассивной системы дегазации для отвода биогаза и дренажной системы для сбора фильтрата. Биологический этап — это посев злаковых трав.

«Работы будут выполнены за два года. Подрядчик приступил к ним в сентябре. В этом году пройдут подготовительные и земляные работы, остальные мероприятия запланированы на 2022-й», — прокомментировала министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

В итоге площадь, занятая отходами, уменьшится почти на 40%.

Кроме того, в текущем году областное правительство направило в Минприроды РФ заявки на предоставление субсидии на рекультивацию свалок в Кирове (пос.Костино) и Омутнинске.

Костинская свалка эксплуатировалась с 1972-го по 2019-й год. Её площадь — 27,7 га, объём отходов – 3 170 тыс. кубометров. Свалка в Омутнинске работала в 1953-2011 гг., площадь — 3,5 га, объём отходов — 81,632 тыс. кубометров.

На обе свалки готова проектная документация и получены положительные заключения экспертизы. Окончательное решение о выделении средств из федерального бюджета будет принято после согласования с Правительством РФ.

В этом году начались проектные работы по рекультивации свалок в Лузе и Малмыже. Ещё одна малмыжская свалка (на берегу р.Засора) включена в резервный перечень на 2023 год.