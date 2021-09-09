В районах Кировской области начался отопительный сезон

Из-за сильного сентябрьского похолодания отопительный сезон в районах Кировской области начался на неделю раньше положенного. В отдельных населенных пунктах отопление в жилые дома начали давать уже 9 сентября.

Так, в четверг тепло пришло в дома жителей Белой Холуницы. Ранее, 8 сентября, дали отопление жителям сельских территорий. Одновременно с жилым сектором потеплели батареи и в соцучреждениях. Еще раньше, 3 сентября, пришло тепло в ковидный госпиталь в Белохолуницкой ЦРБ. Об этом сообщает газета «Холуницкие зори».

8 сентября начали включать отопление в социальных учреждениях Кирова и Кирово-Чепецка. А жителям придется подождать – согласно графику включения отопления в Кирове в 2021 году, батареи потеплеют только с 15 сентября. Однако, как уточнили в мэрии, жители домов имеют право принять решение о более ранней подаче тепла на общем собрании.

Фото: kirovpravda.ru