В районах Кировской области продлят отопительный сезон

В Кировскую область идет сильное похолодание с ночными заморозками. Из-за этого в некоторых населенных пунктах сообщили о продлении отопительного сезона.

Так, отопительный сезон будет продлен в поселке Демьяново Подосиновского района. Однако пока не везде, а только в домах, которые обслуживает одна из теплоснабжающих организаций. Об этом сообщается в группе «Жесть – Подосиновский район, Кировская область».

— Уважаемые жители пгт. Демьяново, отапливаемые теплоснабжающей организацией ООО «Хорошее Тепло», наша организация приняла решение о продлении отопительного сезона, в связи с низкой температурой наружного воздуха, c целью сбережения здоровья детей и взрослых, снижения риска возникновения простуд и респираторных заболеваний, — говорится в посте.

Отопительный сезон закончится, когда в регион придет тепло. По данным кировских метеорологов-любителей, это произойдет после 24 мая.

Напомним, что в Кирове отопительный сезон закончился 12 мая. После него начались гидравлические испытания с отключением горячей воды.