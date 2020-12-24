В районах области построят 5 «мусорных» станций

К 2030 году в Кировской области появится 5 новых объектов по обработке ТКО. Постановление об этом подписал председатель областного правительства Александр Чурин.

Новые «мусорные» станции появятся в Вятскополянском, Шабалинском, Нолинском, Кикнурском и Зуевском районах области. Первые два объекта будут построены уже в 2023 году.

Общая стоимость строительства составит более 325 миллионов рублей. Благодаря новым станциям отходы будут «вовлекаться в повторный хозяйственный оборот», говорится в документе.

На 2021 год также запланировано начало строительства мусорного полигона в Шабалинском районе. Его вместимость составит около 300 тысяч тонн.

Ранее мы писали, что кировчане будут меньше платить за мусор.