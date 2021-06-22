В районе Ганино произошла крупная коммунальная авария

Улицу Дзержинского в Кирове затопили сточные воды. О происшествии рассказали в Роспотребнадзоре.

18 июня в ведомство поступил звонок от кировчанина, который сообщил, что в районе строящегося завода плазмы крови ощущаются неприятные запахи канализации, а в сторону Ганино текут сточные воды.

Специалисты выехали на указанное место и обнаружили канализационный коллектор, вода из которого затопила окружающую территорию. Информация была передана в ООО «РЭСК», эксплуатирующее коллектор. Работники предприятия незамедлительно провели работы по устранении аварии.

В тот же день сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе ближайшей жилой застройки. Анализ показал, что качество воздуха соответствует нормативам.