В районе Котельнича планируют углубить дно Вятки

В районе Котельнича планируется провести работы по углублению дна Вятки.

В этом году из-за её низкого уровня было прервано теплоходное сообщение с районом Затон.

Как сообщает «Котельничский вестник», на обращение организации-перевозчика в Федеральное агентство морского и речного транспорта пришёл ответ. В нём сообщается, что в 2022 году в межнавигационный период планируется проведение путевых работ на участке Вятки (538,1–537,0 км) с углублением дна в мае в период высокого уровня воды.

Фото kotelnich.info