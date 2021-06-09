В районе полигона Лубягино не выявлено превышения загрязняющих веществ

Качество воздуха в районе полигона Лубягино и ближайших населенных пунктов соответствует нормативам. Об этом сообщили в инспекции аналитического контроля минэкологии.

В период с 19 до 20 часов 8 июня в районе загоревшегося полигона и близлежащих населенных пунктов были взяты пробы воздуха на предмет наличия продуктов горения. По результатам проб количество углерода, диоксида азота, сернистого ангидрида, формальдегида и гидроксибензола находится в пределах нормы.

— Были обследованы ближайшие населенные пункты по периметру возможного влияния: поселок Радужный, деревни Исуповы, Татары, Кузнецы, Вахренки. В результате замеров превышений ПДК м.р. по всем загрязняющим веществам не обнаружено, — сообщили в министерстве.

По поручению губернатора Игоря Васильева мониторинг воздуха продолжается. АО «Куприт» также продолжает засыпку участков задымления грунтом. Работы ведутся круглосуточно. В настоящее время засыпано порядка 2/3 участка.

Напомним, что возгорание на полигоне Лубягино было зафиксировано в 17.40 7 июня. К полуночи огонь был остановлен, а к утру следующего дня ликвидировано открытое горение.