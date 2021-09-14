В районы Кировской области передан новый санитарный транспорт

Сегодня, 14 сентября, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ключи от нового транспорта главным врачам медицинских организаций. Их автопарк пополнился ещё на 21 автомобиль. Ключи получили главные врачи 10 центральных районных больниц, а также Кировской клинической больницы No7.
Автомобили УАЗ «Медицинская служба» отправились в Вятскополянский, Даровской, Зуевский, Богородский, Котельничский, Омутнинский, Оричевский, Подосиновский, Советский, Малмыжский, Уржумский районы. Машины предназначены для неотложной службы. Они комфортные, проходимые. На них будут ездить медики к пациентам. Также автомобили подходят для транспортировки людей, которым требуется помощь, в больницы. В том числе в УАЗах можно перевозить маломобильных пациентов.
— В регионе реализуется масштабная программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Она инициирована президентом страны Владимиром Путиным. Главный принцип здесь — обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в небольших населенных пунктах. Поэтому новый санитарный транспорт отправляется в районы, — подчеркнул Игорь Васильев.
К слову, обновление автопарка первичного звена расширит возможности медучреждений в профилактической работе, усилит неотложную службу центральных районных больниц. Кроме того, это способствует решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, но на этом работа не завершается. В регионе продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Фото: Александр Папырин