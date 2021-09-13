Школы Кировской области получат 68 школьных автобусов

13 сентября в Кировскую область поступили 68 новых школьных автобусов. Они отправятся в районы области. Новые машины приняли губернатор Игорь Васильев и директора районных школ.

Глава региона отметил, что в 2021 году Кировская область получила 85 единиц школьного транспорта. Они были закуплены за счет федерального бюджета. Очередная партия автобусов стала беспрецедентной по количеству и в скором времени пополнит автопарки школ в районах.

– Автобусный парк обновляется на протяжении нескольких лет. Сейчас на фоне масштабных проектов, которые объявил президент и поддержала партия «Единая Россия», мы видим реальные меры поддержки как системы здравоохранения, так и системы образования. Часть этой работы – новый транспорт, который должен быть современным и безопасным, — сказал Игорь Васильев.

В Киров прибыли 14 автобусов «ПАЗ» вместимостью 31 человек, 20 автобусов «ПАЗ» вместимостью 23 человека и 34 микроавтобуса «ГАЗ» вместимостью 11 человек. Все они будут переданы на баланс Единой транспортной службы. В настоящее время в ее ведении находится 151 единица техники, благодаря которой к месту учебы возят более 1700 школьников.

Один из новых автобусов отправится в среднюю школу деревни Шихово Слободского района. По словам директора школы Александра Хохрякова, это уже второй автобус для его учеников. Он станет не только помощью для школы, но и приятной новостью для родителей, которые будут уверены, что их дети безопасно доберутся до школы.

2 автобуса отправятся в Афанасьевский район, еще 3 – в Верхнекамский, где они крайне необходимы школьникам.

Новые автобусы оборудованы тахографами, навигаторами, проблесковыми маячками, ограничителями скорости, а также устройствами «Эра-ГЛОНАСС». В каждом ряду сидений есть кнопки вызова водителя. Это требование обязательно к исполнению в транспорте, выполняющем школьные перевозки.