В регион привезли 8700 доз вакцины «Спутник V»

В Кировской области продолжается прививочная кампания. За минувшую неделю более 7700 кировчан прошли вакцинацию.

Сейчас новая партия прививок распределена по прививочным пунктам. По данным регионального минздрава общий объем вакцины, поставленной в регион — более 214 тысяч доз.

– На данный момент прививку первым компонентом сделали более 192 тысяч жителей области. Полный цикл укололи 159,5 тысячи кировчан. Более половины привитых — люди старше 60 лет, – сообщил министр Черняев.

Глава минздрава пояснил, что главным принципом прививочной кампании остается ее доступность. Чтобы все желающие обезопасить себя от COVID-19 могли беспрепятственно сделать укол. Для этого в регионе каждый день открыты почти 80 прививочных кабинетов в поликлиниках и больницах области, медики выезжают на работу к кировчанам, а так же продолжается работа выездных пунктов вакцинации.

Ранее мы сообщали о том, что Киров посетил Алексей Водовозов. Он прочитал кировчанам лекцию на тему вакцинации.

Фото:kirovreg.ru