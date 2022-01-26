В регионе сформировали резервный фонд на случай ЧС

В Кировской области создали необходимый резерв финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.

В нём лекарственные препараты, нефтепродукты, материалы для проведения спасательных работ, пожарно-техническое и спасательное оборудование, средства связи, оповещения и информирования, а также индивидуальной защиты органов дыхания.

Запас продуктов питания включает крупы, консервы, масло, чай, сахар, сухие смесей, воду, вещевого имущества — сезонную обувь, одежду, гигиенические принадлежности, посуду, средств связи — стационарные, мобильные и носимые радиостанции, сирену и электромегафон для информирования населения.

Резерв создаётся исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС мирного времени.

Фото kirovreg.ru