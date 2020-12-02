В регионе завершена охота на медведя

Охотники сумели добыть четверть от разрешенного лимита.

В региональном министерстве лесного хозяйства сообщили, что за эту осень добычей охотников стали около 200 косолапых. Лидером по числу застреленных медведей стал Унинский район, где трофеями охотников стали 13 туш. В Афанасьевском и Подосиновском районах добыли еще 11 бурых зверей.

В последний день ноября окончился сезон осенней охоты на хозяина леса, который длился 4 месяца. Теперь звери залегли в спячку и беспокоить их нельзя. Напомним, на прошлой неделе мы сообщали о том, что неподалеку от посёлка Восточный Омутниского района был застрелен медведь-шатун, державший в страхе всю округу.

По информации мониторинга охотничьих ресурсов в лесах нашей области обитают почти 7 тысяч медведей, при этом охотиться можно лишь на 846 особей за один сезон.