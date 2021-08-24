В реке Мостовице нашли загрязняющие вещества

Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверило информацию о массовой гибели рыб в реке Мостовице. В поисках возможных источников загрязнения специалисты обследовали территорию выше по течению и близлежащую местность.

Был проверен квадрат между садоводческими товариществами «Искожевец», «Автомобилист», станцией Ломовской и проездом Колесникова. Вблизи проезда был обнаружен источник сброса сточных вод на землю. Стоки попадали в Мостовицу.

— Были отобраны пробы сточной и поверхностной воды реки. В них выявлено наличие загрязняющих веществ, — отметили в министерстве.

Информация направлена в Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ведомство инициировало проверку предприятия, сбрасывавшего отходы в реку.

Напомним, что информация о десятках мертвых карасей в Мостовице появилась 3 августа. Как рассказали члены садового товарищества «Автомобилист», по реке плавали мертвые рыбы, а вода приобрела запах горюче-смазочных материалов. Первая проверка, проведенная 6 августа, нарушений не выявила.